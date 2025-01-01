Транзит остановлен: газ из России перестал поступать в Европу через Украину Татьяна АрестоваВ первые часы 2025 года транзит газа из России в Европу через Украину был прекращен.
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