Глава департамента коммуникаций IBU: не следует ждать действий по возвращению россиян в ближайшие месяцы

Глава департамента коммуникаций Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер заявил, что возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования не будет обсуждаться в ближайшее время.
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