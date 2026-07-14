ЦБ: около 20% ипотек, выданных в 2025 году, будут закрывать только в пенсионном возрасте

Кредитные организации учитывают не только текущий доход, но и прогнозную платежеспособность, включая пенсионные выплаты и возможные источники дохода в пожилом возрасте Примерно 19% лиц, которые взяли ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижении возраста 70–75 лет, что больше по сравнению с 17% в первой половине года, сообщает издание "Известия", ссылаясь на данные Центрального банка РФ.