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Астраханские юниорки выиграли золото на Кубке России по художественной гимнастике

Астраханские юниорки выиграли золото на Кубке России по художественной гимнастике

Им немного не хватило до второй награды в многоборье. В Екатеринбурге стартовали открытые соревнования на Кубок России по художественной гимнастике, в которых заявлены более 1500 спортсменок из 82 регионов России, а также  Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Азербайджана, Словении, Сирии, Италии.

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