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В Смоленске полицейскими ликвидированы два нелегальных игорных заведения

В Смоленске полицейскими ликвидированы два нелегальных игорных заведения

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Смоленску пресечена деятельность двух игорных заведений, которые находились в подвалах торговых центров на территории Промышленного и Заднепровского районов.

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