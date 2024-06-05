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FTimes

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Microsoft прекращает подписки на облачные сервисы для половины российских организаций

Microsoft прекращает подписки на облачные сервисы для половины российских организаций

Microsoft прекращает подписки на облачные сервисы для половины российских организаций Елена ГалицкаяВ середине мая американская корпорация Microsoft начала ограничивать доступ к своим облачным сервисам для российских компаний, что привело к прекращению подписок более чем половины организаций в стране.

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Комментарии
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Eduard
Шантаж!
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16 час.
Eduard
На своё переходите ими шантажировать не будут,
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16 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Да мне по хуй на эту срань
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15 час.

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