Microsoft прекращает подписки на облачные сервисы для половины российских организаций Елена ГалицкаяВ середине мая американская корпорация Microsoft начала ограничивать доступ к своим облачным сервисам для российских компаний, что привело к прекращению подписок более чем половины организаций в стране.
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