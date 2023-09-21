Тен Хаг о 3:4 от «Баварии»: «Все голы – подарки, нужно посмотреть в зеркало. 1-й мяч был простым, но дело не только в Онана. Нельзя так легко пускать соперника к воротам»

Вчера команда проиграла «Баварии» (3:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В шести играх сезона «Юнайтед» пропустил 14 голов.
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