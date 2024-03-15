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"Заградотряд ликвидирован". Партизаны Харькова навели наши ракеты на "Кракен"

"Заградотряд ликвидирован". Партизаны Харькова навели наши ракеты на "Кракен"

Жители посёлка Подолы Харьковской области сообщают довольно интересную новость: местные партизаны в рядах ВСУ "слили" русским спецслужбам местонахождение командного пункта национального формирования "Кракен"*, после чего по ним был нанесён ракетный удар.

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Комментарии
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Николай Артамонов
Дай Бог этим людям-активистам защиты от этих мерзавцев националистов!Люди-патриоты Будьте предельно осторожны!!!!
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16 час.
Елька Снежная
кто с кем борется? и как отличают националистов от обычных людей?
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16 час.
Игорь Кузнецов
Конечно никто не знает этих людей, работают спецслужбы и у нас, и у них. Только наши спецслужбы не платят за отравление в виде гумпомощи. А этим еще и медали пообещали.
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10 час.

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