Жители посёлка Подолы Харьковской области сообщают довольно интересную новость: местные партизаны в рядах ВСУ "слили" русским спецслужбам местонахождение командного пункта национального формирования "Кракен"*, после чего по ним был нанесён ракетный удар.
"Заградотряд ликвидирован". Партизаны Харькова навели наши ракеты на "Кракен"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Артамонов
Дай Бог этим людям-активистам защиты от этих мерзавцев националистов!Люди-патриоты Будьте предельно осторожны!!!!
Ответить
16 час.
Елька Снежная
кто с кем борется? и как отличают националистов от обычных людей?
Ответить
16 час.
Игорь Кузнецов
Конечно никто не знает этих людей, работают спецслужбы и у нас, и у них. Только наши спецслужбы не платят за отравление в виде гумпомощи. А этим еще и медали пообещали.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии