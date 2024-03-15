"Заградотряд ликвидирован". Партизаны Харькова навели наши ракеты на "Кракен"

кто с кем борется? и как отличают националистов от обычных людей?

Игорь Кузнецов

Конечно никто не знает этих людей, работают спецслужбы и у нас, и у них. Только наши спецслужбы не платят за отравление в виде гумпомощи. А этим еще и медали пообещали.