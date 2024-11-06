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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Барбоза о Юране и шорт-листе «Спортинга»: «Он точно не врал. Кто‑то с ним говорил, это факт. Он мне звонил и уточнял»

Российский специалист, имеющий опыт выступлений в Португалии в качестве игрока, ранее заявил, что находится в шорт-листе лиссабонского клуба на замену Рубену Амориму, который возглавил «Манчестер Юнайтед».

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