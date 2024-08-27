На форуме-фестивале «Москва 2030» расскажут о профессии блогера

На открытой лекции «Новая профессия: блогер», которая пройдет 29 августа в малом амфитеатре парка «Зарядье» москвичам и гостям столицы расскажут о том, как стать успешным блогером, создавать интересный контент, продвигать себя и свое дело в социальных сетях, выбирать правильный налоговый режим для блогерства и о многом другом.