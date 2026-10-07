В Пермском крае на засыпку 10-метрового провала ушло 500 тонн щебня

Карстовый провал глубиной около десяти метров на автодороге Полазну – Чусовой засыпали примерно 500 тоннами щебня, после уплотнения площадки и укладки асфальтогранулята движение по трассе восстановят.
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