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Царьград

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В Пермском крае на засыпку 10-метрового провала ушло 500 тонн щебня

В Пермском крае на засыпку 10-метрового провала ушло 500 тонн щебня

Карстовый провал глубиной около десяти метров на автодороге Полазну – Чусовой засыпали примерно 500 тоннами щебня, после уплотнения площадки и укладки асфальтогранулята движение по трассе восстановят.

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