Роспотребнадзор: Рост заболеваемости ОРВИ в России на 29% за неделю

В России за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 29%, а случаев COVID-19 на 2,8%. Роспотребнадзор сообщает о превышении среднероссийских показателей в 49 регионах и увеличении госпитализаций на 30% в 27 субъектах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Радость быстро сменилась негодованием": Путин преподнёс Байдену сюрприз на прощание
- Скандал с квартирами для мигрантов в Мытищах перерос в уголовное дело? Глава СК сказал своё веское слово
- "Горжусь тем, что мы бомбим Россию": Экс-охранник президента замолчал навсегда. Скандал отгремел - теперь панихида
Свежие комментарии