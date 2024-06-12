Знакомство по-японски: может ли такой подход повысить рождаемость в России?

Власти Токио, обеспокоенные снижением рождаемости, решили подойти к проблеме нестандартно. Они разработали приложение для знакомств Tokyo Futari Story ("История двух людей" в переводе с японского), основанное на искусственном интеллекте.
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