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  • Валерий Сорокин
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Знакомство по-японски: может ли такой подход повысить рождаемость в России?

Знакомство по-японски: может ли такой подход повысить рождаемость в России?

Власти Токио, обеспокоенные снижением рождаемости, решили подойти к проблеме нестандартно. Они разработали приложение для знакомств Tokyo Futari Story ("История двух людей" в переводе с японского), основанное на искусственном интеллекте.

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