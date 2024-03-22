PETROV SERGEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS ТАЙНА СМЕРТИ ЕВГЕНИЯ ПРИГОЖИНА ЗАИГРАЛА НОВЫМИ КРАСКАМИ. ЖДАТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ? АНАСТАСИЯ БАКАНОВА По сей день интернет кишит дискуссиями о возможной постановке смерти Евгения Пригожина, особенно учитывая, что в 2019 году он уже "умирал" при похожих обстоятельствах.