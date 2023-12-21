Секретарь СНБО Данилов сообщил о начале производства оружия совместно с НАТО

Совместное производство оружия Украины и Североатлантического альянса уже началось. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, передает издание УНИАН.
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