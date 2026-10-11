Средства ПВО за 12 часов уничтожили 112 дронов над восемью регионами России

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над восемью регионами страны 112 беспилотников ВСУ самолетного типа.
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