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Газета.ру

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Средства ПВО за 12 часов уничтожили 112 дронов над восемью регионами России

Средства ПВО за 12 часов уничтожили 112 дронов над восемью регионами России

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над восемью регионами страны 112 беспилотников ВСУ самолетного типа.

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