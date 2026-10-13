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Татар-информ

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Завербованная СБУ россиянка готовила атаку БПЛА на военный аэродром в Воронеже

Завербованная СБУ россиянка готовила атаку БПЛА на военный аэродром в Воронеже

ФСБ задержала в Воронеже россиянку, которая готовила атаку на военный аэродром Балтимор в Воронеже. Об этом сообщает ТАСС.

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