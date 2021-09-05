Накипело: Украина, нет - Украина-Русь, нет - Укрусь

Сергей ЕПолитикаНакипело: Украина, нет - Украина-Русь, нет - Укрусь Мир и Россию не перестаёт удивлять бывшая братская страна - Украина. Не сама Украина, конечно, а её гарные политики.Вернуться к статье137НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevЖидко Укрусь...Сергей НиколаевичУкраина, нет - Украина-Русь, нет - Укрусь, Руина - да.хохлошумерПусть усруться мрази дебильные!Виталий ТатариновУкраина, нет - Украина-Русь, нет - Укрусь , УСРУСЬВладимир Яковлевубогие!БОБорис Осиповyagmur XXXНе зря же ее еще при Порошенке назвали государство 404) С тех пор маразм только крепчает)Белых ВладимирЮлия Витязева предложила - Усрусь!Геннадий РязановХЛОПЦИ ВЫ Ж НЭ РУСЬКИ ,А ДЛЯ ЧОГО ВАМ , якась УКусРУСЬ .ВПВАлентина ПлаксинаМозги не брови не нарисуешь.Надеются ,изменив название ,стать богатейшей страной в мире .Влад и мирЭтой территории 404 подойдет только одно название, СУГС- Сборище Укро Гнилых Скакуасов!КотищевНу да от хохлов произошли все приматы, потом их пытались в Российской империи и при Советской власти хотя бы чуток вывести на уровень самих этих приматов и вроде как, сцуко казалось, что получается, а они возьми, падла и выскочи из клетки на майдан. И понеслась! Пропадут ведь, вместе с зоопарком!Борис ВиленскийУкропия - лучшее название.Комментировать
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