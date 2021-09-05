Всяко - разно

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  • Борис Виленский
    Укропия - лучшее название.Накипело: Украина...
  • Котищев
    Ну да от хохлов произошли все приматы, потом их пытались в Российской империи и при Советской власти хотя бы чуток вы...Накипело: Украина...
  • Влад и мир
    Этой территории 404 подойдет только одно название, СУГС- Сборище Укро Гнилых Скакуасов!Накипело: Украина...

Накипело: Украина, нет - Украина-Русь, нет - Укрусь

Накипело: Украина, нет - Украина-Русь, нет - Укрусь

Мир и Россию не перестаёт удивлять бывшая братская страна - Украина. Не сама Украина, конечно, а её гарные политики.

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Vladimir Lioubimcev
Жидко Укрусь...
Сергей Николаевич
Украина, нет - Украина-Русь, нет - Укрусь, Руина - да.
хохлошумер
Пусть усруться мрази дебильные!
Виталий Татаринов
Украина, нет - Украина-Русь, нет - Укрусь , УСРУСЬ
Владимир Яковлев
убогие!
Борис Осипов
yagmur XXX
Не зря же ее еще при Порошенке назвали государство 404) С тех пор маразм только крепчает)
Белых Владимир
Юлия Витязева предложила - Усрусь!
Геннадий Рязанов
ХЛОПЦИ ВЫ Ж НЭ РУСЬКИ ,А ДЛЯ ЧОГО ВАМ , якась УКусРУСЬ .
ВАлентина Плаксина
Мозги не брови не нарисуешь.Надеются ,изменив название ,стать богатейшей страной в мире .
Влад и мир
Этой территории 404 подойдет только одно название, СУГС- Сборище Укро Гнилых Скакуасов!
Котищев
Ну да от хохлов произошли все приматы, потом их пытались в Российской империи и при Советской власти хотя бы чуток вывести на уровень самих этих приматов и вроде как, сцуко казалось, что получается, а они возьми, падла и выскочи из клетки на майдан. И понеслась! Пропадут ведь, вместе с зоопарком!
Борис Виленский
Укропия - лучшее название.

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