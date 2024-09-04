Алсу рассказала, как живет после развода с Абрамовым

Алсу откровенно поделилась подробностями своей жизни после расставания с бизнесменом Яном Абрамовым. Певица признала, что ей было непросто решиться на этот шаг, но сейчас она чувствует себя счастливее, так как смогла двигаться вперед.
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