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Рассказываю способ угона во время очистки авто от снега

Рассказываю способ угона во время очистки авто от снега

﻿﻿Вариантов угона автомобиля много и от этого фактически никто не застрахован. Машину могут украсть тихо ночью со стоянки, могут угнать просто выкинув из машины прямо на дороге - это уже полное преступление.

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