ПО СТОПАМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. Коковцов, Столыпин, Николай Второй. (Российские истории) Владимир Николаевич Коковцов прожил долгую и насыщенную событиями и достижениями жизнь: в 1896-го по 1902 год – товарищ министра финансов («Ближайший помощник Витте»), сенатор в 1900 году в 47-летнем возрасте, в феврале 1904-го назначен главой кабинета министерства финансов («Работа на полтора года»), в 1905-м – действительный статский советник, статс-секретарь, член Государственного совета, до 1906-го возглавлял Комиссию по выработке рабочего законодательства, с 24 апреля 1906-го по 1 января 1914 года снова министр финансов, одновременно с 11 сентября 1911 – председатель Совета министров, поддерживал курс Столыпина.