Под Херсоном при обстреле ВСУ погиб мужчина

Результатом обстрела херсонского села Каиры со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала гибель мирного жителя, еще один ранен, 30 января сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
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