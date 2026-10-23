Спутниковые снимки зафиксировали рост запасов бронетехники на российских базах хранения. Эксперты связывают это с переменами на поле боя, из‑за которых массированное применение тяжёлой техники теряет На ранее опустевших базах хранения снова растёт количество бронетехники.
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