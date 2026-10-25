Игорь Николаев: При инфляции выше 7% по итогам года непонятно, каким образом темпы роста цен вдруг резко замедлятся Георгий Смирнов Фото: Pogiba Alexandra / news.
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