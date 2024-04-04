Быданов, напавший на мурманского губернатора, ездил на «Тойоте» и купил квартиру в Питере

Александр Быданов родился в 1982 году в городе Апатиты Мурманской области. В социальных сетях он предстает мужчиной чуть моложе своих 42 лет, коротко стриженым, крепко сбитым в темно-синем костюме Adidas.
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