Румыны призывают НАТО к противостоянию с РФ в Черном море Изображение: «Одна Родина» Бухарест призывает НАТО жестче реагировать на российские обстрелы судов в Черном море.
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