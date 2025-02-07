Названы продукты, провоцирующие сонливость

Исследователи из Цинхуа в Китае обнаружили, что одновременное употребление большого количества углеводов может привести к сонливости, связанной с выбросом инсулина и активацией определённых нейронов в мозгу.
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