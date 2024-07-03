Врач Мясников призвал заниматься «перезагрузкой» в выходные дни

Заслуженный врач России Александр Мясников рассказал, как правильно организовать отдых в выходные. Грамотный подход поможет вернуться на работу с запасом сил, отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
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