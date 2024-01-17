Тайвань и Спецоперация по укреплению китайских яиц...

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Спички - не игрушка

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Итак, Китай предсказуемо проиграл выборы на Тайване. Удивляться нечему – остров буквально кишит фондами «развития демократии», пресса так же прокачивает американские, извините за выражение, «нарративы» – то есть, свобода, процветание и независимость.

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