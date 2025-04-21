Индия: зеленый алюминий

Вторая в мире по величине австралийская добывающая компания Rio Tinto подписала с индийской компанией AMG Metals & Materials, аффилированной с местной компанией «чистой» энергетики Greenko, протокол о намерении создать в Индии производство зеленого алюминия.
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