Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

898 подписчиков

Свердловские автоинспекторы оказали помощь застрявшему в сугробе водителю

На 41 км федеральной трассы "Екатеринбург- Шадринск-Курган" экипаж ДПС, в составе лейтенантов полиции Андрея Близнюка и Архипа Мезеца Госавтоинспекции МО МВД России "Заречный", при объезде маршрута патрулирования, заметили легковой автомобиль с прицепом, который находился в кювете в снегу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх