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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хомуха о «Спартаке»: «Трансферы были на позиции, где уже есть игроки, а усиления позиций с очевидными проблемами – не произошли. Это вызывает вопросы»

В зимнее трансферное окно красно-белые приобрели Пабло Солари (12 млн евро) и Ливая Гарсию (18,7 млн евро).

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