Угрозы Трампа о 100% пошли не испугали: В Китае дали ответ президенту США

Дональд Трамп озвучил угрозу введения 100% пошлин для стран БРИКС, включая Китай. Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики ответило, заявив о намерении продолжать развитие сотрудничества с партнерами по объединению.
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