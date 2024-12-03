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Угрозы Трампа о 100% пошли не испугали: В Китае дали ответ президенту США

Угрозы Трампа о 100% пошли не испугали: В Китае дали ответ президенту США

Дональд Трамп озвучил угрозу введения 100% пошлин для стран БРИКС, включая Китай. Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики ответило, заявив о намерении продолжать развитие сотрудничества с партнерами по объединению.

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