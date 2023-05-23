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Посольство России в Стокгольме посоветовало шведскому эксперту и Украине не обращаться к опыту Северной войны

Посольство России в Стокгольме посоветовало шведскому эксперту и Украине не обращаться к опыту Северной войны

Посольство РФ сообщило, что речь идет о статье «Украина может поучиться у Карла XII» Нильса Бильдта, которая была опубликована в газете «Свенска Дагбладет».

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