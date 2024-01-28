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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Днем в воскресенье, 28 января, в трех областях Украины объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация была предоставлена ранее сегодня на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

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