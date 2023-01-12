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Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Australian Open

Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Australian Open

Состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии — 2023 по теннису. Согласно жеребьёвке, Дарья Касаткина сыграет с соотечественницей Варварой Грачевой, Анна Блинкова — с американкой Мэдисон Киз, Анастасия Павлюченкова — с итальянкой Камилой Джорджи, Анна Калинская — с американкой Дениел Коллинс, Анастасия Потапова — с американкой Слоан Стивенс, Екатерина Александрова — с бельгийкой Исалин Бонавентюр, Вероника Кудерметова — с бельгийкой Мариной Заневской, Евгения Родина — с победительницей квалификации.

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