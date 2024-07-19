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Добрый Мир

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НАТО подсунуло Украине пустышку: за циничность союзников Киев расплатится кровью

НАТО подсунуло Украине пустышку: за циничность союзников Киев расплатится кровью

Морская стратегия Киева нужна НАТО для ввода кораблей в Азовское море REUTERS2 дня назад 1,5K прочитали На утверждение украинским руководством «стратегии морской безопасности» резко отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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