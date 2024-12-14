Депутат Чепа заявил, что рождественское перемирие зависит от желания Украины

Рождественское перемирие, о котором упомянул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, зависит только от желания Украины - которая должна гарантировать отсутствие провокаций в адрес России и прекращение ударов вглубь территории страны.
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