Работодатель пообещал таксистам из ЯНАО заработок до 250 тысяч рублей

Таксисты в ЯНАО могут зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц. В извозчики принимают людей без опыта и обещают выплаты каждый день, но устроиться на такую работу, не имея своего авто, крайне сложно, следует из объявлений, опубликованных на популярном сайте.
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