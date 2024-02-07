На поставившего целый класс на колени школьника в Иркутске возбудили дело

Следственный отдел по Октябрьскому району Иркутска завел уголовное дело после того, как в одну из школ города пробрались подростки, один из которых, угрожая пневматическим пистолетом, поставил целый класс на колени.
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