Эксперт Торопов: США усиливают давление на Иран с помощью Южной Кореи

Южная Корея может направить в Ормузский пролив корабль поддержки и противолодочные самолёты. Решение должны одобрить Совет национальной безопасности и Национальное собрание.
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