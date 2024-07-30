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Суд во Владивостоке отложил второе дело "крабового короля" Кана на сентябрь

Суд во Владивостоке отложил второе дело "крабового короля" Кана на сентябрь

Фрунзенский районный суд Владивостока отложил на 16 сентября рассмотрение второго уголовного дела в отношении известного сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов.

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