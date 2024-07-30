Суд во Владивостоке отложил второе дело "крабового короля" Кана на сентябрь

Фрунзенский районный суд Владивостока отложил на 16 сентября рассмотрение второго уголовного дела в отношении известного сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов.
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