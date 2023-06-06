Сотрудник МЧС предстанет перед судом по делу о гибели 23 человек при пожаре в Кузбассе

23 человека погибли во время пожара в доме престарелых в Кузбассе.Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение о по делу 33-летнего сотрудника ГУ МЧС России по Кузбассу, которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более людей.