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Сотрудник МЧС предстанет перед судом по делу о гибели 23 человек при пожаре в Кузбассе

Сотрудник МЧС предстанет перед судом по делу о гибели 23 человек при пожаре в Кузбассе

23 человека погибли во время пожара в доме престарелых в Кузбассе.Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение о по делу 33-летнего сотрудника ГУ МЧС России по Кузбассу, которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более людей.

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