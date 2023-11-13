Кабмин поддержал законопроект о штрафах за пьяную езду на электросамокате

Правительство России поддержало законопроект сенатора Артема Шейкина о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности при условии пересмотра штрафов, полномочий полиций и более полного обоснования.
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