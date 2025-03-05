В центре Челябинска до конца недели ограничили движение

Движение в районе Теплотехнического института в Челябинске ограничено до субботы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных сетях до 8 марта ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе дома №162.