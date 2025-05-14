Российский осужденный получит срок за пропаганду идеи АУЕ

В суд на Камчатке поступило уголовное дело в отношении 24-летнего осужденного, который распространял на территории колонии идеологию запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).
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