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В Крыму нашли объект, направляющий к подземным улицам Баклы

В Крыму нашли объект, направляющий к подземным улицам Баклы

В Бакле археологи обнаружили таинственный коридор, который может вести к древней улице и нетронутым кварталам.

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