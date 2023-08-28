По максимуму правильно! А то чуть что: они же дети, они больны психически, ... а нас за що !?

Вот как развращены наши правоохранительые органы, что правды простым людям у них не добиться, а за деньги мошенников можно ВСЁ!

Erl Schweizer

"Таджикского мигранта будут судить по "русской" статье". Россия - федеративное государство, это не государство только для русских. Обратили внимание на правонарушение - хорошо, но выбрали националистический почерк - нацистский признак. В 2023 году зарегистрировано значительное увеличение числа убийств в сравнении с предыдущими годами. Если в 2022 году было зарегистрировано 5000 убийств, то в 2023 году это число выросло до 6000. Источник: https://podelkisvoimirukami.ru/statistika-ubiystv-v-rossii-za-2023-god-aktualnye-dannye-i-trevozhnye-tendentsii. Это только убийства, среди которых можно отыскать тысячи убийств, в которых участвовали русские. По роже получают в России ежесуточно тысячи человек. Что делают русские националисты, среди которых на первом месте ловко втиснувшийся под патриотической крышей Царьград? Акцентируют внимание исключительно на тех случаях, где участниками являются не русские. Как отражают СВО? Для Царьграда армия исключительно русская, оружие русское, герои исключительно русские. Вот так разрушается единство, сплоченность народов РФ, вот так уничтожается основа существования РФ. Ведь когда-то и Кадырову, и ингушам, и бурятам, и еще 100 народам России надоест пренебрежительное к ним отношение. Есть слово российский, есть слова гражданин России, есть слова россиянин, но все эти точные слова втаптываются националистами в грязь, власть молчит, называет воинов словом российские, когда воины рядом, когда шишка стоит на трибуне, то ради популизма тоже переходит на слэнг националистов. Дурь зашкаливает, показателем этой дури будут черные метки моей заметке.