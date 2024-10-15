Фонтаны округа переводятся в режим “зимней спячки”

В столице завершился сезон фонтанов. Специалисты комплекса городского хозяйства начали промывать чаши и скульптуры, демонтировать техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к консервации фонтанов на зиму.
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