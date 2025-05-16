Ученые из МФТИ рассказали, как устроен новый прибор для усиления сотовой связи

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали инновационное устройство, способное усиливать сигнал мобильной связи — даже в районах, находящихся на значительном удалении от базовых станций.
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